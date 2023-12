"Sem condições", morador desabafa após carro atolar em lama no Nova Campo Grande

São muitas as dificuldades para quem mora onde o asfalto ainda não chegou. É o caso de um morador do bairro Nova Campo Grande, que após chover, ficou com o carro atolado em frente de casa ao tentar sair.

Assim como demais ruas da região, a Rua Oitenta e Sete ainda não recebeu pavimentação, o que dá prejuízo para aqueles que moram por ali.

Com a chuva que atingiu Campo Grande no início da tarde deste domingo, um leitor relatou ao JD1 a situação. “Meu carro ficou atolado num buraco fundo, só amanhã pra tirar, e nem sei como vou fazer isso. Meu carro vai dormir pra fora, no meio da rua. Deus proverá”, contou o morador.

Ainda de acordo com o leitor, há cerca de um mês foram colocadas manilhas para melhorar a rua de terra. “Colocaram as manilhas grandes e iniciaram, agora nessa última semana que desenrolou e chegou na esquina quase aqui na frente. O problema é que deveriam ter deixado com pedra, mas só tamparam, e com isso, os carros que passarem vão afundar, como o meu. Sem condições", desabafou.

A preocupação do morador são os danos que podem ser causados no veículo, e a falta de serviços na parte de pavimentação do bairro.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande, questionando sobre a chegada do asfalto no bairro, onde moradores já esperam há anos pela ação, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

