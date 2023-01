Moraes determina desocupação de manifestantes em quartéis do Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou pela desocupação e dissolução dos acampamentos de bolsonaristas montados em áreas militares de todo o país. A decisão foi tomada ainda na madrugada desta segunda-feira (9) dentro do inquérito dos atos antidemocráticos.

O documento ainda traz que todos os participantes dos acampamentos sejam presos em flagrantes por crimes como atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime.

Mesmo em menor número, bolsonaristas ainda permanecem em frente ao Comando Militar do Oeste, em na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. O espaço, inclusive, foi alvo de críticas devido ao movimento ocupar uma pista de cada mão da via.

O prazo estabelecido por Alexandre de Moraes é de 24 horas para ser feita a liberação do entorno dos quartéis. Segundo o site Metrópoles, as operações para o fim dos acampamentos devem ser realizadas pela Polícia Militar de cada estado, com apoio da Força Nacional e Polícia Federal se necessário.

A manifestação do ministro acontece horas após bolsonaristas extremistas entrarem em confronto com a Polícia Militar, invadirem e depredarem o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em Brasília, na tarde de domingo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também