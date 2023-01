Morre a professora Maria José Carvalho e Castro, aos 93 anos

Maria José Carvalho e Castro, de 93 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (27), no Hospital El Kadri, em Campo Grande. Dona Maria era viúva do Arassuay Gomes de Castro, mais conhecido como o Professor Castro, nome que foi emblemático na vida da Capital.

De acordo com o filho do casal, Jary Castro, a mãe também foi professora por mais de 20 anos em escolas públicas aqui da Capital. Além de ter sido a 1° secretária do Rádio Clube.

"Minha mãezinha descansou. Mulher guerreira e muito forte, cumpriu uma bela missão aqui na terra" declarou o filho.

Conforme Jary, a causa da morte de Maria foi por idade avançada e Alzheimer.

O velório de Maria José terá início às 13h30 e o sepultamento às 17h30 no Cemitério Memorial Park, localizado na rua: Francisco dos Anjos, s/n - Bairro Santa Branca.

