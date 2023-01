Motociclista colide com caminhão parado e morre na Av. Três Barras

Thiago Dario Marques, de 23 anos, morreu no início da madrugada desta segunda-feira (23) após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Três Barras, região do bairro Vilas Boas, em Campo Grande. Ele estava em uma motocicleta e teria colidido contra um caminhão estacionado e não resistiu aos diversos ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima conduzida uma motocicleta Yamaha Factor no sentido bairro ao centro pela avenida, quando teria perdido o controle da direção e se chocado contra o para-choque traseiro do caminhão.

Devido ao impacto, Thiago apresentava diversas lesões na região do rosto e da cabeça, fratura na perna direita e uma lesão profunda no ombro direito. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o atendimento, mas o jovem não resistiu.

A motocicleta da vítima foi removida para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) e os pertences pessoais ficaram na tutela do pai do jovem, que compareceu ao local.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

