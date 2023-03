Motociclista é socorrido após atropelar cachorro na Avenida Guaicurus

Um motociclista, que não teve a identificação revelada, precisou de atendimento médico nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (24) após se acidentar na Avenida Guaicurus, na região do Jardim Monumento, em Campo Grande. Ele teria atropelado um cachorro enquanto seguia para o serviço.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde.

Não foram informadas as gravidades do ferimentos pelos socorristas.

Apesar do acidente, o trânsito não chegou a ficar problemático e o fluxo de veículos continuava normal, apenas com as orientações para diminuírem a velocidade e evitar uma nova colisão.

