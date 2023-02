Motociclista é socorrido em estado grave em acidente com carro no Universitário

Um motociclista, de 21 anos, foi socorrido em estado grave no início da noite de segunda-feira (6) após se envolver em um acidente de trânsito com um veículo de passeio, no cruzamento das ruas Vitor Meireles com dos Democráticos, no bairro Universitário, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo, uma Fiat Strada, seguia pela Vitor Meireles, quando foi surpreendido com a presença do motociclista, que vinha pela rua dos Democráticos.

Com a colisão, o motoqueiro foi ao solo e ficou em estado grave devido aos ferimentos. Conforme o registro, a vítima não possuía carteira de habilitação e ele quem provocou o acidente.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como dirigir veículo automotor sem a devida permissão e acidente de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

