Motociclista fica em ponto cego de motorista e acaba atingido na Rachid Neder

Motociclista, sem a identificação revelada, que estava no ponto cego da pista, ficou ferido ao ser atingido por um motorista de um Chevrolet Astra na manhã desta quarta-feira (19), no cruzamento da Avenida Rachid Neder com a rua Brasil, na Vila Cruzeiro.

O motorista, um militar da Força Aérea, conversou com o JD1 Notícias sobre o acidente. Ele explicou que estava na rua Brasil e deu sinal para entrar na Rachid Neder, quando um segundo carro estava na avenida e fez o movimento de entrar na rua.

Quando o motorista foi desviar do veículo, não percebeu a presença do motociclista pilotando uma Honda CG 160, que estava atrás do carro e ficou em um ponto cego, vindo a atingir e derrubá-lo na pista.

Apesar do impacto, a vítima sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para a Santa Casa devido ao acionamento da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado).

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local e controlou o fluxo dos veículos até que a ocorrência fosse finalizada.

