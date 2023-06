Motorista perde o controle de HRV e atinge portão de cooperativa na Avenida Ceará

Durante a manhã desta sexta-feira (16), um acidente de trânsito assustou funcionários de uma cooperativa na Avenida Ceará, na região do bairro Santa Fé, em Campo Grande. A condutora, entre 20 a 25 anos, de um Hyundai HRV, atingiu parte do muro e do portão do espaço.

Ao saírem para verificar o que havia acontecido, após escutarem um barulho, os funcionários se depararam com o acidente e ajudaram a condutora e pelo menos outras duas passageiras que estavam no veículo.

A motorista não quis gravar entrevista ou explicar o motivo que levou a perder o controle da direção.

Apenas foi informado que com o impacto, os airbags do HRV foram acionados e evitou maiores ferimentos.

Assim como a condutora, que avalia os danos do veículo, funcionários calculam o valor do prejuízo provocado pelo acidente.

Em nota, o Sistema OCB-MS informou que "os prejuízos ainda não foram calculados" e que imagens de câmera de segurança ficam armazenadas com a empresa responsável, não sabendo dizer se foi possível captar o momento do acidente.

