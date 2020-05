MS melhora isolamento social, mas ainda ocupa 14° lugar no ranking

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O Mato Grosso do Sul registrou taxa de isolamento social de 43,4% na última terça-feira (12), segundo mapeamento da In Loco, por geolocalização. O índice fez com que o estado saísse das últimas posições e alcançasse o 14º lugar, no ranking nacional entre os estados brasileiros. A média brasileira para o dia foi de 43,7%.

No entanto, por meio de nota à imprensa, o Governo do Estado analisa o percentual com algumas ressalvas, pois segundo órgão, dois fatores podem ter contribuído para essa melhora no desempenho de MS no cenário nacional. A flexibilização de medidas de quarentena em alguns estados e o grande volume de chuva registrado em diversas cidades sul-mato-grossenses ontem.

A nota ainda traz números comparativos. Na segunda-feira (11), a taxa de isolamento no foi de 37,9%. Já no último dia 5 deste mês, o mapeamento da In Loco computou índice de 29,8%, o pior desde os primeiros casos da Covid-19 em 14 de março.

Ainda conforme o levantamento, a movimentação nos municípios do interior foi grande, e na maior parte das cidades o quantitativo de pessoas em casa ficou abaixo do recomendado. Os piores índices foram registrados em Porto Murtinho (28,4%), Novo Horizonte do Sul (29,6%), Jateí (30,6%), Sonora (31,7%) e Angélica (32%). Apenas Juti, com 64,9%, atingiu o índice mínimo indicado pelas autoridades estaduais de saúde de 60%.

Em Campo Grande o distanciamento social na terça foi melhor das últimas quatro semanas, com 43,8% da população em quarentena. Porém, alguns bairros seguem com grande movimentação: Recanto das Paineiras (20%), Portal do Panamá (20,7%), Universitário (30,2%), Moreninha (30,8%) e Tiradentes (31,3%).

Coronavírus em números

Mato Grosso do Sul computou nesta quarta-feira (13.5) 25 novos casos e mais um óbito no município de Brasilândia. De maneira macro o Estado contabiliza 430 casos confirmados e 13 óbitos.

Deixe seu Comentário

Leia Também