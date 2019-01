Mulher dada como morta interrompe o próprio velório

Saiba Mais Geral Família interrompe velório após uma tia dizer que morta ressuscitaria

Um caso inusitado chamou a atenção do setor policial em Dourados, nessa semana. Uma mulher dada como morta ligou para a família na hora do velório e revelou o engano na identificação de corpo que seria sepultado.

As informações são do Dourados News, e revelam que no dia 19 de janeiro por volta das 22h, uma mulher foi encontrada ferida com sinais de espancamento na rua Coronel Ponciano, próximo a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dourados. Ela foi levada ao pronto-socorro e por conta da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida ao Hospital da Vida, mas, morreu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), e até então a vítima não possuía identificação.

O engano ocorreu, pois, no mesmo período uma família na Aldeia Bororó buscava informações sobre uma parente desaparecida. A irmã da mulher foi ao Imol e reconheceu o corpo como sendo de Rosicleia da Silva Liandres.

A família providenciou o velório que durou de sábado até segunda-feira (28), para dar tempo da despedida de familiares de outros municípios.

Para a surpresa de todos, enquanto a suposta parente era velada, Rosicleia – que estava desaparecida–, telefonou para a irmã informando que estaria em uma fazenda e que por problemas no local, atrasou o retorno para casa.

Sem acreditar inicialmente, a irmã de Rosicléia revelou sobre o enterro, enquanto a outra afirmou sobre o engano na identificação do corpo.

Encerrado o velório, o corpo da mulher retornou ao Imol e após exames periciais foi identificada como Cristina de Oliveira, 48 anos, também moradora da reserva indígena.

Saiba Mais Geral Família interrompe velório após uma tia dizer que morta ressuscitaria

Deixe seu Comentário

Leia Também