Família interrompe velório após uma tia dizer que morta ressuscitaria

O velório de Jéssica Lima, 23 anos, foi interrompido pelos familiares depois que uma tia, que é evangélica, ter feito um ritual de orações e pedir que a família aguardasse porque a jovem ressuscitaria às 19h.

O velório acontecia no sábado (5), em Alagoas, e a tia só falou sobre a possível ressureição após um dos familiares dizer que tinha visto o corpo de Jéssica se mexer dentro do caixão. Com isso, a família tirou o corpo da jovem da urna e colocou sobre uma cama.

A notícia do possível milagre logo se espalhou pela região e as pessoas começaram a se aglomerar em frente a casa onde acontecia o velório. A polícia foi acionada.

O delegado Daniel Mayer foi até o local com uma equipe de policiais, tentou convencer a família de que a menina não ressuscitaria, mas eles estavam irredutíveis. Um médico precisou ser acionado, já que a família não queria que o corpo fosse removido para uma unidade de saúde. O médico teve dificuldade de chegar até o corpo, mesmo com a presença da polícia, a família resistia, até o que o profissional examinou o corpo e confirmou que não haviam sinas vitais.

Apesar da contrariedade da família, ainda acreditando na ressurreição, o enterro aconteceu às 17h, no cemitério municipal. Uma multidão acompanhou o sepultamento, porque a família acreditava que ela ressuscitaria mesmo no cemitério.

