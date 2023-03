A Secretaria de Gestão e Assistência Social divulgou o edital de abertura de inscrições para o processo seletivo de cuidador social e educador social, para atuar no regime de contratação emergencial em caráter temporário para a Prefeitura de Campo Grande.

Nas duas funções é preciso ter ensino médio completo e experiência profissional na área. A remuneração bruta para cuidador é R$ 1.400 e para educador R$ 1.320

Entre as atribuições do cuidador social estão recepcionar e apoiar os usuários das unidades de acolhimento, acompanhar os serviços de educação, saúde e outros serviços necessários ao desenvolvimento físico e mental do usuário.

Para o educador social, as atribuições são realizar ações socioeducativas com crianças, adolescentes, adultos e famílias vinculados aos diversos projetos, programas e serviços da política de Assistência Social do Município.

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via internet, no site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo , no período de 24 a 27 de março.

O acompanhamento da divulgação das informações publicadas deve ser feita por meio do www.campogrande.ms.gov.br/diogrande . O interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscreve r.

