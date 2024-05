Mutirão para emissão do novo RG a pessoas com deficiência acontece hoje e amanhã; confira

Hoje (23) e amanhã (24), a SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos) que é coordenada pelo Núcleo de Atendimento Psicossocial e Jurídico, irá realizar um mutirão de emissão do novo RG para possibilitar maior garantia de direitos para pessoas com deficiência (PcD).

A ação do projeto “Direitos Humanos em Ação – Documentação”, é uma parceria com o Instituto de Identificação Gonçalo Pereira (IIGP). O mutirão terá como terá como foco pessoas com qualquer tipo de deficiência, mas para isso é necessário que a pessoa esteja com alguns documentos importantes:

-CPF atualizado;

-RG (é necessário o boletim de ocorrência em caso de roubo ou perda);

-Certidão de nascimento;

-Certidão de casamento;

-Laudo médico;

Os demais documentos são opcionais. A confecção do novo RG será realizada na SDHU localizada no Marrakech Center na Rua 25 de Dezembro, 924 – Jardim dos Estados. Os atendimentos são por ordem de chegada e as senhas são limitadas em 44 números.

Serviço:

Data: quinta e sexta-feira (23 e 24)

Horário: das 7h30 às 17h

Local: Rua 25 de Dezembro, 924, Marrakech Center.

