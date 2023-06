Na Cidade dos Meninos, 300 jovens recebem capacitação para mercado de trabalho

A Prefeitura de Campo Grande leva nesta semana para a Cidade dos Meninos, na região do Nova Lima, uma das etapas do programa “Levanta Juventude”. Por meio da Secretaria Municipal da Juventude, são oferecidas gratuitamente oficinas e workshop de imersão em capacitação profissional para alunos da OSC (Organização da Sociedade Civil). Serão quatro datas para levar o serviço a cerca de 300 jovens participantes do projeto social.

“É uma oportunidade de aprender novos conhecimentos e conhecer dicas que farão diferença na minha vida profissional. Por isso quero absorver o máximo possível de conteúdo nessas palestras e agregar com as matérias da escola, para me sentir mais preparado para o mercado de trabalho”, destaca Guilherme Borges, 16 anos, aluno do projeto Cidade dos Meninos e morador do Nova Lima.

Gabriel Cenciati de Souza, de 15 anos, enfatizou o trabalho da Prefeitura de Campo Grande na criação de uma secretaria direcionada especialmente ao público jovem da Capital. “Muito bom existir na Prefeitura uma Secretaria que tenha esse olhar exclusivo para a gente. Penso um dia em trabalhar com logística, ou quem sabe ajudar em um comércio da minha família e, com o apoio do poder público na oferta de qualificação, esse objetivo se torna cada vez mais real”.

A ação itinerante, que teve início nessa segunda-feira (19), segue com as demais palestras nos dias 21, 27 e 29 de junho, com encerramento no dia 1° de julho. As turmas, com o total de 75 alunos cada, vão receber palestras sobre Educação Financeira, Ética Profissional, Saúde Mental e Marketing Digital.

Yngrid do Amaral, de 14 anos, também acredita que as aulas do programa oferecidas pela Prefeitura complementa o conhecimento que é ensinado na sala de aula do projeto. “Comecei em 2023 um curso de auxiliar de Departamento Pessoal, justamente já pensando no meu primeiro emprego. E, participar do programa Levanta Juventude com certeza contribui na minha formação”, disse.

Mais edições em julho

No próximo mês, a Sejuv anuncia mais duas edições do “Levanta Juventude”, que abordarão temáticas diferentes ao público jovem. Entre os dias 3 e 7 de julho, a pasta estará simultaneamente com a edição itinerante do programa, nos auditórios da Unigran Capital e também do Sebrae-MS (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul).

Na ação em parceria com o Sebrae-MS serão ofertadas ao público capacitações em Empreendedorismo, Educação Financeira, Emoção nas Vendas, Marketing Digital, Marketing Pessoal, Tecnologia e Inovação, além de orientação para a abertura do Microempreendedor Individual (MEI).

Já no evento com a Unigran, o foco será a promoção de conhecimento nas seguintes áreas: Marketing Pessoal, Comunicação Interpessoal, Criatividade e Inovação, Autoconhecimento, além de noções sobre Mercado de Trabalho e Carreira.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também