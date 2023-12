'Natal nos Bairros' chega amanhã no Tarsila do Amaral

As famílias da reguçai o Segredo recebem nesta sexta-feira (8), a programação da Prefeitura do Natal nos Bairros. As atividades terão início às 17 horas, no Tarsila do Amaral, com decoração natalina, city tour, brinquedos e outras atrações.

Intitulado de “Natal de CG é Tamanho Família”, a programação nos bairros teve início no dia 30 de novembro, na região do Anhanduizinho. Depois, as festividades passaram pelo Bairro Alves Pereira e amanhã estará no Tarsila do Amaral. A festa no Bairro Noroeste, que seria realizada no CRAS no dia 3 de dezembro, precisou ser adiada por causa da chuva e a nova data está prevista para 12 de dezembro.

A festa nos bairros conta com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, decoração e a presença do ‘bom velhinho’ em pessoa, o Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Os distritos também recebem o Natal nos Bairros. No dia 9 de dezembro, Rochedinho receberá a festa na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco. Em Anhanduí, as atividades acontecem no dia 16 de dezembro.

A série de programações continua e no dia 10 de dezembro a comunidade da região do Bandeira participa do evento, que será no Campo Moreninha III, na Avenida Grande Floresta, em frente a UPA da Moreninha III.

E para encerrar o calendário festivo de Natal nos Bairros, no dia 17 de dezembro tem festa no Bairro Jardim Carioca, região do Imbirussu, e no dia 18 de dezembro, a Prefeitura vai levar a programação para o campo de futebol do Bairro São Conrado, na região do Lagoa. As festividades continuam no centro da cidade e na Cidade do Natal.

