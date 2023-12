Natal nos Bairros será no Tarsila do Amaral nesta sexta-feira

A programação da Prefeitura do Natal nos Bairros terá início às 17h, no Tarsila do Amaral nesta sexta-feira (8), com direiro a decoração natalina, city tour, brinquedos e a presença do Papai Noel.

Intitulado de “Natal de CG é Tamanho Família”, a programação nos bairros teve início no dia 30 de novembro, na região do Anhanduizinho, onde pelo menos 1,5 mil pessoas prestigiaram as atrações levadas até o Bairro Alves Pereira.

A festa nos bairros conta com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal. O Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

No dia 9 de dezembro, Rochedinho terá uma grande festa na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, que com certeza irá encantar não só as crianças, mas todos que participarem da programação. Em Anhanduí, as atividades acontecem no dia 16 de dezembro.E para encerrar o calendário festivo de Natal nos Bairros, no dia 17 de dezembro tem festa no Bairro Jardim Carioca, região do Imbirussu, e no dia 18 de dezembro, a Prefeitura vai levar a programação para o campo de futebol do Bairro São Conrado, na região do Lagoa. As festividades continuam no centro da cidade e na Cidade do Natal.

A série de programações continua e no dia 10 de dezembro a comunidade da região do Bandeira participa do evento, que será no Campo Moreninha III, na Avenida Grande Floresta, em frente a UPA da Moreninha III.

Noroeste

A festa no Bairro Noroeste, que seria realizada no CRAS no dia 3 de dezembro, precisou ser adiada por causa da chuva e a nova data está prevista para 12 de dezembro.

