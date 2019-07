Nelsinho busca liberação de verba para obra na Ernesto Geisel

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul e senador Nelsinho Trad busca junto ao Governo Federal para liberação de R$ 3,6 milhões de recursos atrasados, para a finalização das obras da avenida Ernesto Geisel.

Nelsinho se encontrou com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, nesta terça-feira (2), e reforçou o pedido de recursos para a obra. “Ainda é necessário a liberação de R$ 3,6 milhões e que seja efetuada antes do período das chuvas, que inicia em outubro, para a conclusão da obra ainda na época da estiagem”, disse o senador.

A situação preocupa o prefeito Marquinhos Trad, que pediu apoio da bancada federal na garantia dos recursos. Do total de R$ 5 milhões, de verba atrasada desde fevereiro o governo federal liberou apenas R$ 1,4 milhão, no último mês faltando R$ 3,6 milhões.

A obra

O projeto engloba a recomposição das margens do rio, drenagem e pavimentação da avenida Ernesto Geisel que foram iniciadas há exatos 15 meses, as obras de controle do Rio Anhandui já teve 60% do trabalho concluído.

A obra garantirá a estabilização das margens do rio envolvento também a ciclovia, urbanização e recapeamento das duas pistas da avenida Ernesto Geisel, numa extensão de 917 metros, da Rua Santa Adélia até a Rua do Aquário.

A margem direita já está “revestida”, protegida da erosão com paredões de gabião com até 9 metros de altura e placas de concreto. No lado esquerdo, o serviço é mais minucioso por causa da presença do emissário de esgoto.

A empreiteira já iniciou a construção de uma ciclovia que será na margem esquerda do rio chegando até a Rua da Abolição.

