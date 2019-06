Nelsinho destrava recursos para Rochedo e Amambaí

Dois municípios de Mato Grosso do Sul terão verbas liberadas para financiar obras que estavam paradas, o valor total do montante é de R$ 321.750 provenientes do Ministério do Turismo. O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) garantiu a liberação do recurso ao estado através de emendas empenhadas pelo ex-senador Waldemir Moka há quase cinco anos, o financiamento visa fortalecer os municípios Rochedo e Amambaí.

“Os prefeitos já receberam mais da metade do valor e aguardavam esse restante para a conclusão de obras”, explicou Nelsinho.

Com a ajuda federal o prefeito de de Rochedo Juninho Ribeiro (PSDB) vai investir no término de praça e revitalização da entrada da cidade. “Agora com a liberação de R$ 204.750 o serviço está em andamento e esperamos a liberação de outros R$ 136.500 para conclusão e inauguração da nossa praça já no próximo mês”, disse.

Em Amambaí, o prefeito Edinaldo Bandeira, mais conhecido como doutor Bandeira (PSDB), recebeu R$ 117 mil do Ministério do Turismo para construção do Centro de Eventos. “A obra estava com 54% pronta e parada, recebemos ontem a notícia da liberação do recurso e já vamos dar andamento. O empreendimento teve R$ 390 mil de emendas empenhadas, R$ 195 mil foram liberados em 2015 e, agora, recebemos R$ 117 mil e ainda faltam R$ 78 mil”, explicou o prefeito doutor Bandeira.?

Deixe seu Comentário

Leia Também