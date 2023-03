No Dia do Consumidor, Procon-MS realiza aÃ§Ã£o de orientaÃ§Ã£o nesta quarta

O Dia Mundial do Consumidor é comemorado nesta quarta-feira (15) e o Procon Estadual realizará uma ação de orientações nas ruas de Campo Grande. O “Trilha de Orientação ao Consumidor de MS” percorrerá o Mercadão Municipal e a Rua 14 de julho.

Conforme a secretária-executiva de Defesa e Orientação do Consumidor, Nilza Yamasaki, o objetivo é levar autoridades e equipes técnicas a locais de alta concentração de consumidores em Campo Grande, fortalecendo o contato próximo para orientar e tirar dúvidas.

Serão apresentadas educação para o consumo consciente; canais de acesso aos serviços de apoio e defesa do consumidor; como funcionam os órgãos de defesa do consumidor; prevenção do superendividamento; alertas sobre golpes em empréstimos consignados e dúvidas gerais.

Na prática os consumidores poderão, em conversas rápidas com as autoridades e agentes nas ruas, receber orientações diretas e ainda serem guiados em como proceder em diversas situações.

O roteiro de visitação prevê das 8h às 9h, visita ao Mercadão Municipal; das 9h30 às 10h30, Terminal Rodoviário de Campo Grande; das 11h às 12h, Shopping Norte Sul; das 14h às 15h, Calçadão da Rua 14 de julho (próximo ao número 2228), e entre 15h30 e 16h30 na Feira Central.

São parceiros do Procon Estadual neste evento a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), Defensoria Pública de MS, Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e o Ministério Público Estadual.

