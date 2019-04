No feriadão, mais de 180 mil veículos devem trafegar na BR-163

Cerca de 180 mil veículos devem trafegar pela BR-163 em Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (18) até domingo (21), segundo estimativa da CCR MSVia.

De acordo com a concessionária, nesta quinta saída para o feriado, mais de 60 mil veículos passarão pela rodovia. O horário de fluxo mais intenso é entre às 17h e 18h, com média de 4 mil veículos por hora.

No feriado (19), o horário onde o fluxo deve ser maior se concentra entre 11h e 12h, com pelo menos três mil veículos trafegando por hora.

Já no domingo (21), no período noturno, das 18h às 19h mais cinco mil veículos devem passar ao longo dos 845,4 km da BR-163 no estado.

Alerta de radares



A concessionária lembra os usuários sobre os 51 pontos de radar ao longo da rodovia. As avaliações das imagens e as autuações são realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A localização dos pontos com radares está disponível no site da concessionária e por meio do disque CCR MSVia, no telefone 0800 6480163.

Pedágio e pagamento



As praças de pedágio funcionarão normalmente. Serão distribuídos folhetos educativos sobre práticas seguras no trânsito.

De acordo com a CCR MSVia as tarifas básicas variam de R$ 5,00 a R$ 7,80. Já, os veículos comerciais pagam por eixo.

O pagamento pode ser feito por meio de dinheiro ou cheque. Não serão aceitos cartões de débito ou cartões de crédito. O usuário também pode pagar por meio eletrônico, através dos dispositivos instalados nos para-brisas dos veículos, os chamados TAGS.

Locais de pedágio



As praças de pedágios estão instaladas em Mundo Novo no km 28,2, Itaquiraí no km 113,2, em Caarapó no km 227,9, em Rio Brilhante no km 313,7, em Campo Grande no km 432,1, em Jaraguari no km 533,8, em São Gabriel do Oeste no km 603,4, em Rio Verde de Mato Grosso no km 703,5 em Pedro Gomes no km 817,8.

Obras



As obras de pare-e-siga, que interditam parcial as pistas, serão suspensas a partir das 12h desta quinta-feira (18) até 12h de sexta-feira (19), e das 13h às 23h no domingo (21). As demais obras não devem interferir no tráfego.

