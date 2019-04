CCR MSVia inicia "Operação Páscoa" na BR-163

A CCR MSVia, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MS), inicia a "Operação Páscoa" ao longo dos 845,4 km da BR-163 em Mato Grosso do Sul. A ação começa nesta quinta-feira (18) com e termina no domingo (21) .

Nesses quatro dias, as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da concessionária serão reforçadas.

Serão instalados em pontos estratégicos 18 painéis fixos e 17 painéis móveis de mensagens variáveis. Segundo a concessionária, a ideia é informar em tempo real eventuais interferências na via.

A frota em serviço contará com 22 ambulâncias de resgate, cinco unidades móveis de terapia intensiva, quatro viaturas de intervenção rápida, nove guinchos pesados, 21 guinchos leves, 24 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço.

A ação também contará com cerca de 500 colaboradores atuando 24 horas por dia, em regime de revezamento. As equipes estarão operando a partir de 17 bases operacionais do SAU ao longo da rodovia.

O Centro de Controle Operacional (CCO), comanda a logística de atendimento com um grupo de 15 colaboradores especializados, atuando 24 hora, também em regime de revezamento.

A operação utilizará 470 câmeras em circuito fechado, para monitorar o tráfego à distância, a partir do CCO.

Deixe seu Comentário

Leia Também