Nota Premiada CG: calendÃ¡rio da entrega de premiaÃ§Ã£o aos ganhadores Ã© divulgado

Foi divulgado nesta segunda-feira (06), o calendário da entrega de premiação aos ganhadores da “Nota Premiada Campo Grande” de 2023. A primeira entrega deste ano acontece no mês de abril. O cronograma completo pode ser conferido na edição extra do Diário Oficial. Ao todo, serão entregues três prêmios de 20 mil reais, três de 10 mil reais e cinco prêmios de 5 mil reais.

O programa visa incentivar a emissão do documento fiscal por meio de distribuição de prêmios. Anualmente são promovidos 12 sorteios, relativos a cada mês do ano. A promoção abrange todas as NFS-e emitidas pelos prestadores de serviços da Capital, a contar do mês de cadastramento do tomador do serviço no site da plataforma.

A premiação é referente a emissão de nota fiscal dos três primeiros meses do ano. O calendário segue o padrão da premiação beneficiar os últimos três meses, sendo a 2 em julho, a terceira em outubro e a última em janeiro de 2024.

Para consultar os cupons ao acessar o sistema, o tomador irá clicar no item CUPONS -> MEUS CUPONS, selecionar o sorteio desejado e clicar em Pesquisar, assim os cupons gerados para o seu CPF serão mostrados em sua tela.

Para participar

A Secretária da Sefin, Márcia Hokama explicou como funciona o programa Nota Premiada. “A Nota Fiscal Premiada Campo Grande é aquela que o contribuinte pede sua nota, exercendo seu dever de cidadania e com isso contribui com as ações da Prefeitura onde devolvemos os serviços a todos os cidadãos, seja na saúde, educação, segurança ou outros. É também com esse investimento que fazemos o trabalho a população”, afirmou ela que lembra que o cidadão que se cadastrar uma única vez já ficará inscrito e a cada 20 reais de nota fiscal ele concorre a um cupom.

Os cupons eletrônicos com os números para concorrer ao sorteio têm validade apenas no sorteio para os quais foram emitidos. Para obtenção do nome de usuário e senha, o tomador de serviços pessoa física deverá se cadastrar no endereço eletrônico.

