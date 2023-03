Novo lar: 1Âª aÃ§Ã£o de adoÃ§Ã£o de cÃ£es e gatos acontece neste sÃ¡bado na Capital

A 1ª ação de adoção de cães e gatos, promovida pela Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal), da Prefeitura de Campo Grande, acontece neste sábado (11). O evento será no estacionamento do Paço Municipal e contará com o apoio de protetores independentes e 60 animais disponíveis para adoção.

Segundo a Subea, além da adoção serão realizadas ações educativas de conscientização com temas que abordam o bem-estar animal. Para a gerente de Promoção e Saúde Animal, Jucelma Rocha, esta é uma grande oportunidade de apresentar atuação da Subea para a população e uma forma de mostrar que os cuidados com o pet vão além de seus cuidados básicos.

“As feiras de adoção são importantes porque os animais, que estavam em situação de abandono ou que sofreram maus-tratos, passam a ter um tutor responsável e esse tutor ganhará um companheiro que o acompanhará por uma boa parte da sua jornada”, declarou.

Os animais disponíveis para adoção, já passaram previamente por avaliação médica de um veterinário e foram vermifugados, e os com idade mínima, vacinados na Ubea (Unidade de Bem-Estar Animal).

A Subea ressaltou que os animais adotados em ações da secretaria ou nas parcerias realizadas com ONGS e Protetores Independentes, serão amparados pela Ubea. No momento da adoção, o tutor assinará um Termo de Adoção que garantirá que ele será atendido pela equipe independente do NIS.

Os interessados devem apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Serviço

Local: Estacionamento do Paço Municipal

Data: 11/03/2023

Horário: 8h às 12h.

