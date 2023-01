Novo valor da tarifa do ônibus será discutido dia 24 de janeiro

Em meio a greve dos trabalhadores em transporte coletivo urbano de Campo Grande, e a falta de um acordo entre o poder público e o Consórcio Guaicurus, ao JD1, a Prefeitura informou em nota que "entende que as reivindicações dos motoristas de ônibus são legítimas".



E ressalta que o reajuste de salários, reinvindicado pela categoria, é uma questão a ser negociada pelo consórcio de transporte público, não estando este na alçada do município.

Já o reajuste da tarifa está sendo cautelosamente estudado, em novmebro de 2022 o Consórcio Guaicurus, responsável pelo serviço em Campo Grande avaliou que o valor da tarifa técnica do transporte coletivo para 2023, a ser apresentado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg), poderia chegar a R$ 8,00, no entanto, o valor não é acatado pela Prefeitura.

Em nota a Prefeitura relembra que o poder executivo continua subsidiando as gratuidades para estudantes, idosos, pessoas com necessidades especiais e seus acompanhantes e que desde 2022 o Governo do Estado passou a contribuir com esses subsídios.

Adicionalmente, em dezembro, o governo federal por intermédio da prefeitura, repassou verbas federais para o consórcio custear as gratuidades para idosos entre janeiro e outubro de 2022.

"Com a clareza de que é preciso manter o equilíbrio e não aumentar de forma acentuada o valor da tarifa, foi aprovado na Câmara Municipal a isenção de ISS para o consórcio.

As tratativas em relação ao reajuste da tarifa de ônibus para 2023 estão em andamento, o próximo passo será a discussão no dia 24 com o Conselho de Regulação, com quórum mínimo de 10 de membros, para discussão e análise de dados para a tarifa que será entregue em relatório para avaliação do poder executivo.

O conselho é formado por membros do Crea, OAB-MS, Semadur, Planurb, Conselho das Regiões Urbanas, AVICG, ASCCON, UMAM, CAU, Águas Guariroba, CTRCG, Solurb e Consórcio Guaicurus.

