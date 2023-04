Novos ipês serão plantados na Via Park em Campo Grande; Saiba como participar

Dizem que plantar uma árvore está na lista de coisas que se deve fazer antes de morrer. Proporcionando esse momento, novos ipês e outras árvores do Cerrado serão plantados neste sábado (15), a partir das 8h, pelo projeto Cerrado Berrante na Via Park, na Capital. Os moradores também podem participar da ação ambiental.

O plantio de aproximadamente 20 mudas será orientado pela Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano).

O projeto tem a proposta de lançar uma coleção inspirada na florada dos ipês, pautada na pesquisa das técnicas de artesanato regional, como a selaria da cultura pantaneira, a técnica paraguaia que utiliza o tear típico da tradicional faixa paraguaia; e também técnicas de tramas étnicas que fazem referência aos saberes e fazeres ancestrais da autêntica brasilidade Sul-mato-grossense.

Vá plantar uma mudinha!

Sábado, 15 de abril;

A partir das 8h;

Avenida Nelly Martins com Via Park, 1.210. Em frente ao Supapo Criativo.

