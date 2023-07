Novos ônibus começam a rodar em linhas do transporte coletivo em Campo Grande

Não demorou muito para que os primeiros ônibus dos 71 adquiridos pelos Consórcio Guaicurus, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, começasse a rodar pela ruas da cidade. Nesta terça-feira (4), um dos veículos entregues a Viação São Francisco foi visto circulando na linha 072 - Terminal Nova Bahia/Terminal Morenão.

O ônibus conta com a atual pintura do consórcio e a numeração fixa do veículo é o 2350.

O flagra aconteceu no ponto de embarque do Terminal Hércules Maymone, na Vila Manoel da Costa Lima. Conforme informado pela página Ligados no Transporte, a escala aponta que o ônibus deve rodar em tabela que fica o dia todo.

A empresa foi a primeira a soltar os veículos comprados com o intuito de renovar parte da frota, alvo de críticas da população campo-grandense. Ainda segundo a página, há relatos que as linhas 225 - Santa Luzia e 226 - Nasser também receberam novos veículos.

Essa renovação representa a substituição de 15% do total de 473 veículos e está prevista em contrato para manter a idade média da frota em cinco anos. A prefeitura já havia dito que os ônibus começariam a circular no mês de julho na cidade.

"Desde que assumimos a gestão, nós estamos trabalhando para trazer melhorias para o transporte público de Campo Grande, para os usuários que tem cobrado essa melhoria. Hoje nós temos a alegria de entregar para a nossa cidade, 71 novos ônibus e que vem fazer com que o transporte coletivo se torne mais atrativo e também seja cumprido aquilo que está no contrato", disse a prefeita Adriane Lopes.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também