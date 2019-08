O Legal Supermercados é atuado pelo Procon-MS

O Legal Supermercados da Júlio de Castilho foi atuado pelo Procon-MS na manhã desta terça-feira (27) por comercializar vários produtos vencidos entre outras irregularidades.

De acordo com os fiscais do Procon-MS, estavam expostas à venda 46 unidades de cerveja, entre latas e garrafas com vencimento em julho deste ano. Também foram encontradas cinco garrafas pet de refrigerantes, além de pão de forma, biscoitos, néctar de frutas, granola, aveia e cinco unidades de massa alimentícia (maruchan).

O supermercado mantinha, também, pão e café em pó sem qualquer informação que pudesse dar certeza de que estavam em condições de serem consumidos, bem como produtos impróprios ao consumo por estarem com embalagens amassadas ou violadas como é o caso de conservas (salsichas e seleta de legumes) e pacotes de feijão.

Denúncia

De acordo com as denúncias realizadas por consumidores no aplicativo “fale conosco” e do telefone 151, o estabelecimento comercial havia distribuído panfletos e folders anunciando ofertas que não coincidiam com os preços praticados para a venda, entretanto não havia exemplar que pudesse ser consultado pelas pessoas nas compras ou pela fiscalização de maneira confrontar a divulgação com os preços.

