Obra na Avenida Cafezais avança e via já recebe recapeamento

As obras de duplicação e recapeamento da Avenida dos Cafezais avançaram nas últimas semanas, com investimento de R$ 12,5 milhões a via receberá uma nova estrutura nos 6 quilômetros de extensão, ela é o principal acesso e corredor comercial da região de Campo Grande, que concentra mais de 50 mil habitantes no entorno do Jardim Los Angeles.

Já está em andamento a drenagem do trecho inicial da Cafezais, que será duplicada entre as avenidas Gury Marques e Delegado Alfredo Hartman.

A pista bairro/centro já está recapeada desde a rotatória com a Avenida Campo Nobre, onde está sendo feita uma drenagem até a primeira quadra. Também avança o recapeamento na pista contrária.

O projeto prevê a duplicação de 1,9 km do trecho inicial da Cafezais, que terá duas pistas e ciclovia. Serão feitos 6 km de recapeamento e 1,8 km de drenagem, além de posteamento da iluminação pública no canteiro central.

Quem mora e trabalha na região já sente a diferença. Nascida no bairro, a jovem Kelly Tayna, hoje com 18 anos, disse que já percebe a diferença dos investimentos municipais na região. “Melhorou muito tanto a Avenida dos cafezais, ciclovias, sinalizações quanto o acesso aos outros bairros”, contou ela enquanto passeava com a prima Sofia na Rua do Patrocício, na rotatória de entrada ao Bairro Centro Oeste.

Passando para fazer a entrega de marmitas de almoço pedidas via aplicativos, o motoentregador Luciano Macedo também elogiou os serviços. “Que a Prefeitura continue nesse ritmo que já percebemos que está atuante, melhorando as vias e garantindo segurança a população”.

