Obra na Praça do Jardim Noroeste deve ser entregue em dezembro

Sarah Chaves

A Prefeitura de Campo Grande vistoriou nesta sexta-feira (3), as obras da construção da Praça de Esporte, Lazer e Cultura, do Jardim Noroeste, que foi retomada em junho e com previsão de entrega em dezembro.

A obra possui 7 mil metros quadrados que quando estiver funcionando será um espaço onde a comunidade vai ter acesso a atividades culturais, prática desportiva e iniciação artística.

A construção foi iniciada há sete anos, mas teve que ser interrompida em 2015. Para terminar a construção a Prefeitura investe R$ 2.028.950,37. A estrutura terá pista de skate, pista de caminhada, quadra de vôlei de areia, campo de futebol society, quadra poliesportiva coberta, pista para salto e academia para terceira idade, além de equipamentos para malhação, com vestiário masculino e feminino.

Contará também com anfiteatro, sala de cinema e um local fechado para convivência, com equipamentos de informática e salas de ginástica.

