Obras da UPA Vila Almeida devem começar em 30 dias

Um dos principais pontos de atendimento médico da região Oeste de Campo Grande, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Dr. Alessandro Martins de Souza Silva, o Vila Almeida, iniciará o ano de cara nova, já que o início de uma reforma em suas instalações está previsto para ter início no próximo mês. Isso porque a ordem de serviço para o pontapé inicial das obras foi assinada nesta terça-feira (3).

O investimento contará com um recurso de cerca de R$2,1 milhões, apresentado durante ato de oficialização na terça, contando com a presença do secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, e a representante da empresa responsável pela execução da obra. “Estamos buscando proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à nossa população. Em breve devemos anunciar novidades em relação a melhorias de outras unidades de saúde”, ressaltou o secretário.

onforme o projeto, estão previstas melhorias na cobertura, instalações elétricas, nos banheiros (que receberão novos equipamentos de acessibilidade, consultórios, pintura interna e externa, troca de portas, janelas e o piso. As obras devem ser concluídas até o final do ano.

Os fluxos da unidade devem ser reorganizados nos próximos dias para não haver necessidade de fechamento ou interrupção dos atendimentos durante o período de execução da obra, não havendo, portanto, prejuízos na assistência prestada à população.

Outros Projetos

Além da UPA Vila Almeida, as outras cinco UPAs (Coronel Antonino, Universitário, Leblon , Santa Mônica e Moreninhas) também devem ser reformadas, visando solucionar problemas estruturais crônicos e melhorar as condições de trabalho para os servidores e o acolhimento ao paciente.

Há previsão ainda de reforma e revitalização de ao menos outras 20 unidades de Saúde, incluindo os quatros Centros Regionais de Saúde (CRSs) – Tiradentes, Coophavilla, Nova Bahia e Aero Rancho -, além do Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Desde 2017, onze novas unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo essas duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho. Outras 30 unidades foram ampliadas e reformadas. Atualmente, o Município conta com 74 unidades básicas e de saúde da família e a sexta maior cobertura de saúde da família entre as capitais.

