Obras do Centro são concluídas com 30 km de recapeamento e 35 km de calçadas novas

A revitalização do Centro da Capital foi concluída na segunda etapa do Programa Reviva Campo Grande, a obra abrangeu o quadrilátero formado pelas avenidas Fernando Correia da Costa, Mato Grosso, Calógeras e Rua José Antônio e resultou em 30 km de recapeamento e 35 km de calçadas novas adaptadas às regras de acessibilidade.

Com investimento de R$ 100 milhões, o projeto executado em 18 meses, contemplou toda a extensão da Rui Barbosa, Cândido Mariano, 13 de Maio e o entorno da antiga Estação Rodoviária. Contando também com a implantação de 20 km de fibra óptica na Rui Barbosa, que terá ainda 43 câmeras de monitoramento instaladas em 13 cruzamentos.

Os semáforos terão sincronismo com ajuste em tempo real. Haverá wi-fi nas 5 estações de embarque de ônibus. Todo o perímetro onde a Prefeitura fez melhorias, também recebeu nova sinalização de trânsito e houve o plantio de 1.711 árvores, reforço da iluminação pública e mobiliário urbano incluindo lixeiras, bicicletários, abrigos de táxis e ônibus.

Trechos de 25 ruas, que somam 80 quadras, receberam asfalto novo, substituindo o antigo pavimento feito há 30 anos.

Em toda a área de intervenção no microcentro, foram implantados 6,5 km de drenagem, na região no entorno da 13 de Maio, que atravessa o centro da cidade e termina no Bairro São Francisco, foram feitos 1.703 metros de tubulação.

Na quadra onde está localizada a Santa Casa, sob a pista há 534 metros de drenagem. Na Travessa Camões até a outra esquina, com a Rua Pernambuco teve 313 metros de drenagem construída. Só na Rua Rui Barbosa, que foi recapeada em toda sua extensão (7,3 km), foram feitos 4 km de drenagem.

