Obras para implantaÃ§Ã£o de Ã¡gua e esgoto na Homex jÃ¡ avanÃ§aram mais de 3 km

Iniciadas a pouco mais de uma semana, as obras para implantação das redes de água e esgoto na Comunidade Homex avançaram 3,5 quilômetros, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira (27), durante visita da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Em conjunto com a prefeitura, a Águas Guariroba irá implantar 8,7 quilômetros de rede de água e outros 12,6 km de rede de esgoto na comunidade, beneficiando mais de 1,4 mil famílias da região.

O diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, e o diretor-executivo, Gabriel Buim, acompanharam a visita técnica às obras no cruzamento das ruas Itapevi com a Rua José Pedrossian.

“Hoje nós estamos com duas frentes de serviços aqui na Homex, aproximadamente 20 pessoas, e nos próximos dias vamos colocar mais uma equipe, para cumprir o prazo que foi prometido, que é terminar essas obras em até 60 dias após o lançamento delas, que foi no dia 18 de março”, pontuou o diretor-executivo da concessionária.

Um mutirão para cadastrar os moradores locais na Tarifa Social foi feito no início de março e as famílias terão um sistema de cobrança diferenciado nos quatro primeiros meses após a instalação das redes.

“Saneamento é vida, saneamento diminui as filas nas unidades de saúde, melhora a qualidade de vida das pessoas e nosso processo de regularização do município vai avançando par e passo”, ressaltou a prefeita Adriane Lopes.

