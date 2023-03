Oficina gratuita para produção ovos de páscoa abre inscrições

Neste ano serão ofertadas mil e trezentas vagas para o curso da Oficina de Ovos de Chocolate que acontece no refeitório do Instituto Mirim de Campo Grande. Os interessados devem fazer a inscrição pelo link https://forms.gle/TvnX3XRFkD91E1mC6 até o total das vagas serem preenchidas.

Após inscrito, o próximo passo é aguardar o FAC entrar em contato para efetivação da matrícula. Para isso, é necessário que o inscrito salve o número do FAC na agenda telefônica do seu aparelho celular (2020-1361).

Com a Chef Nádia Arce, os participantes irão aprender a fabricar ovos de chocolate e as técnicas de venda dos produtos, proporcionando uma fonte de renda extra durante o período festivo.

As aulas são gratuitas, assim como todo material disponibilizado em sala. Cada participante receberá um kit para sua primeira produção e comercialização. Ao final, o aluno leva para casa o certificado de participação do curso.

Realizada pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) em parceria com a Secretaria de Assistência Social (SAS), o curso proporciona capacitação profissional para inclusão no mercado de trabalho e aumento da renda doméstica, gerando um ambiente propício à estruturação e manutenção das famílias que passam por dificuldade.

Serviço:

A Oficina acontece no refeitório do Instituto Mirim de Campo Grande, de 27 de março a 06 de abril, no período vespertino, em dois horários. A primeira turma entra às 15h e a segunda às 16h30.

Mais informações: 2020-1361 (Whatsapp).

Deixe seu Comentário

Leia Também