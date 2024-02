Operação do Detran-MS no Carnaval segue até quarta-feira nas rodovias de MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) também está de olho nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, realizando a 'Operação Carnaval 2024'. A fiscalização começou na última sexta-feira (9) e segue, pelo menos, até a quarta-feira (14) orientando os motoristas e evitando possíveis acidentes com embriaguez no volante.

A ação, que também conta com a blitz da Lei Seca, está com pareceria com as demais forças de segurança pública e viária, os agentes de fiscalização estarão nas principais rodovias estaduais e nas cidades turísticas de maior fluxo.

"Na terça-feira haverá um reforço na fiscalização para garantir a segurança de todos nas rodovias", disse o Chefe de Fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala.

Logo no primeiro dia da ação fiscalizatória, um motorista embriagado foi flagrado dirigindo em zigue-zague pela BR-060, próximo a Sidrolândia. Os agentes fizeram a abordagem e após o teste do bafômetro, o resultado foi de 1.50 mg/l e o condutor foi preso em flagrante.

"Estaremos fazendo rondas nas rodovias estaduais e fiscalizando em pontos mais críticos, prestando suporte quando necessário, além da fiscalização de embriaguez ao volante. A manutenção preventiva e verificação de documentos pessoais e do veículo também é importante para quem pretende viajar, se divertir e voltar em segurança", reforça Ajala.

Deixe seu Comentário

Leia Também