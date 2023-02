Operação Parque Seguro é realizada pela Guarda Civil aos finais de semana

Com a finalidade de garantir a segurança dos usuários que utilizam praças e parques de Campo Grande, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) deflagrou nesse final de semana a Operação Parque Seguro que será realizada em todas as sete regiões da Capital.

A ação teve início no sábado (25), na Região Anhanduizinho, que passou pelo Parque Ayrton Senna, Ginásio Guanandizão e Praça Jockey Clube e teve sequência no domingo (26) na Região Bandeira, passando pelo Parque Jacques da Luz, Lagoa Itatiaia e Praça Itamaracá.

“Nosso principal objetivo é realizar uma ação orientativa e informativa, prestando apoio a população que utiliza dos parques e praças da nossa cidade como espaço de práticas esportivas e entretenimento. Além de abordar grupos que nos levantarem alguma suspeita indevida, mas não é de costume na nossa rotina e nem o nosso foco esse tipo de abordagem nesses ambientes. Geralmente são famílias e jovens que estão nesses lugares para aproveitar o final de semana de forma saudável”, explica GCM Pedroso, Gerente Operacional de Grupo de Pronta Intervenção.

A Operação Parque Seguro será realizada em todas as sete regiões de Campo Grande, conforme cronograma a ser determinado pela Superintendência do Comando e Coordenação de Operações da GCM. No sábado, a GCM realizou duas apreensões no Parque Airton Senna por tráfico de drogas. Outra apreensão foi feita quando a equipe se deslocava do Parque do Aero Rancho em sentido ao Estádio Guanandizão.

Com início as 16h e término às 19h30, durante os dois dias a Operação abordou 98 pessoas, recolheu 15 pipas, apreendeu 45 carretéis de linha com cerol e realizou dois boletins de ocorrência com encaminhamento à delegacia. Participaram da Operação as Gerências Operacionais das Regiões Anhanduizinho, Centro, Bandeira e Lagoa e Gerências Especializadas de Pronta Intervenção (GPI) e Patrulha Ambiental (GPA). Durante os dois dias, o total do efetivo foi de 16 viaturas e 36 Guardas Civis Metropolitanos.

