Paciente reclama da falta de medicamento controlado na Capital

A falta do medicamento controlado, Diazepam, tem conturbado a vida de Ademir Matos de Jesus, de 38 anos, que faz o uso contínuo da medicação há 10 anos. Segundo o paciente, há 1 semana ele não consegue encontrar o remédio em nenhuma Unidade de Saúde da Capital, a resposta dada pelos servidores é que está em falta no sistema.

Morador do bairro São Conrado, Ademir conta que buscou pelo remédio em outras unidades para ver se encontrava o medicamento. "Eles só são encontrados em postos 24h, eu fui em vários e em nenhum tinha, eles falam que não está tendo no sistema", relata.

O uso do medicamento é para controlar a ansiedade e ajudar Ademir dormir, além do transtorno em não conseguir o remédio, a preocupação do paciente é que a receita tem vencimento.

"Eu não to dormindo a noite, faz mais de 10 anos que uso ele para dormir, o prazo da receita é para dois meses e eu não tenho condições de comprar", lamenta.

Em nota, a prefeitura explicou que o medicamento está em falta na rede, está ocorrendo um processo de licitação onde aguardam a divulgação do novo fornecedor do medicamento, o prazo para é de 15 a 30 dias úteis para ser disponibilizado à pasta pelo fornecedor.

O texto ainda reforça que a "Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) solicitou celeridade na publicação da ata para que esta questão seja sanada o mais rapidamente possível", concluiu.

