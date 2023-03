Parceria vai baratear energia no CamelÃ³dromo

A Energisa, em parceria com o governo de Mato Grosso do Sul, entregou nesta quinta-feira (9) o Projeto de Eficiência Energética da Associação dos Vendedores Ambulantes de Campo Grande/MS - AVA, que contou com a instalação de uma mini-usina solar no telhado do Camelódromo, além de obras no sistema de refrigeração e a substituição da iluminação por lâmpadas de LED.

“A gente prioriza recursos da eficiência para projetos que tenham um beneficia para a sociedade, então a gente sempre busca projetos que a população perceba o benefício do recurso sendo investido”, explicou Marcelo Vinhaes, diretor presidente da Energisa em MS.

Vinhaes ainda explica que “a Energisa quer deixar uma marca para a sociedade e um benefício para os comerciantes” na forma de economia, dando espaço para o dinheiro extra ser aplicado em áreas como segurança e infraestrutura.

O representante dos comerciantes do Camelódromo, Narciso Soares dos Santos, reforçou que o projeto “é importante para trazer uma economia” tanto para os comerciantes quanto para quem frequenta o local, abrindo a possibilidade para investimentos em segurança e muito mais.

O governador do Estado, Eduardo Riedel, foi uma das autoridades que marcaram presença na entrega e destacou a importância do Projeto de Eficiência Energética para que ações do tipo possam ser realizadas em várias regiões de Mato Grosso do Sul.

“Contatamos a Energisa em uma parceria com o Marcelo Vinhais e fizemos um investimento aqui, para que a gente tenha não só redução da conta de energia para o permissionário, mas mais segurança”, explicou.

Riedel ainda destacou que esse é só um de vários outros projetos de eficiência energética que deverão ocorrer no Estado e na Capital. “O mercadão municipal é a próxima área que vamos fazer esse trabalho, já fizemos na Feira Central, todo o Parque dos Poderes foi revitalizado no programa Eficiência Energética, então a gente tem uma linha muito clara que é o MS Carbono Neutro 2030”, explicou.

Espera-se que com o projeto, a conta de energia do Camelódromo tenha uma queda de até 20%.

