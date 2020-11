Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora inaugura Cidade do Natal

Acontece no próximo sábado (28), a abertura da Cidade do Natal na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (PNSA), no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande. Com um presépio em tamanho real, decoração natalina, atrações musicais, praça da alimentação e artesanato. As atividades sociais e religiosas devem acontecer todos os dias, das 18h30 às 22h no pátio da Igreja.

Todos os objetos que compõem a ornamentação foram feitos com materiais recicláveis, arrecadados ao longo do ano. Árvores feitas de garrafas pet, luzes de copinhos plásticos, adereços e bonecos confeccionados com arames, papel e isopor, além do presépio feito com madeiras, gravetos e grama. Trabalho feito com a ajuda de voluntários.

Marisa Vicheti, uma das responsáveis por esse serviço, assegura que a novidade desse ano, está na praça de alimentação Mamãe Margarida, que será inaugurada, onde vai ter uma ação de geração de renda, com boxes disponíveis para comercialização de produtos feitos por integrantes da comunidade. “Uma forma de apoiar pessoas que enfrentam dificuldades nesse período em que vivemos”, garante a paroquiana.

De acordo com o pároco, Pe. Orozimbo de Paula Júnior, a ideia central é propiciar o resgate do verdadeiro sentido do natal que é o nascimento de Jesus. “Apesar dos enfeites e das luzes, o espaço não é somente lúdico, sua principal função é proporcionar a experiência do presépio, do natal e da família às pessoas que aqui vierem”, afirma o sacerdote.

Esta é a segunda edição da Cidade do Natal na PNSA que, em 2019, criou sua agenda natalina com uma série de atividades voltadas a religiosidade. A programação dos finais de semana vai ser especial, com atrações artísticas, logo após as missas. Os recursos da praça da alimentação serão revertidos à própria comunidade que oferece, além da evangelização, atendimento social às famílias carentes e promoção humana à juventude.

Como a sociedade ainda enfrenta uma pandemia, para garantir a biossegurança dos visitantes, será exigido o uso de máscaras, distanciamento social, além da higienização com álcool em gel que a Igreja deve viabilizar. As grandes atividades como atrações musicais serão oferecidas até o dia 20 de dezembro, mas o espaço funcionará até o início do mês de janeiro.

Mais informações: (67) 99205 8342 Katia Juliane (67) 99205 4634 Sidleny.

