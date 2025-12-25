Menu
Passagem do 'busão' custa R$ 2 no Natal em Campo Grande

Entre 22 de dezembro de 2025 e 30 de janeiro de 2026, todas as linhas operarão no Plano Funcional de Operação Especia

25 dezembro 2025 - 11h36Sarah Chaves
Foto: José Augusto/Ônibus BrasilFoto: José Augusto/Ônibus Brasil  

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que os usuários do transporte coletivo de Campo Grande que utilizarem os ônibus nesta quinta-feira (25), feriado de Natal, pagarão tarifa reduzida no valor de R$ 2. O benefício é válido para quem utiliza o cartão eletrônico (smart card) e representa um desconto significativo em relação à tarifa regular.

A tarifa diferenciada está prevista na Portaria Agereg nº 30, publicada em 23 de janeiro de 2025, e integra a política municipal de preços reduzidos em datas específicas do calendário nacional. A medida busca ampliar o acesso da população ao transporte coletivo durante feriados, com menor custo ao usuário.

O valor promocional corresponde a cerca de 40% da tarifa convencional. Após o feriado de Natal, a próxima data com passagem reduzida será o Dia do Trabalhador, em 1º de maio.

Vale lembrar que o transporte coletivo funcionará em regime operacional específico durante o período de fim de ano. Aos sábados, domingos e feriados, as linhas seguirão os planos funcionais habituais de cada dia.

De segunda a sexta-feira, entre 22 de dezembro de 2025 e 30 de janeiro de 2026, todas as linhas operarão conforme o Plano Funcional de Operação Especial, definido por ordens de serviço. As linhas 212 (Anache/Nova Lima/Centro) e 215 (Vida Nova/Centro) manterão operação normal no período da manhã nos dias úteis, adotando o plano especial nos demais horários.

O Consórcio Guaicurus é responsável pelo monitoramento contínuo do sistema, com possibilidade de ajustes conforme a demanda. Para reforçar o atendimento nos horários de maior movimento, veículos de reserva com tripulação estarão disponíveis, distribuídos nos terminais Nova Bahia, General Osório, Júlio de Castilho, Aero Rancho, Bandeirantes, Guaicurus e Morenão.

 

