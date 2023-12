Pitbull a solta aterrorizou Nova Campo Grande e matou quatro gatos

Durante a manhã desta quinta-feira (30), populares que residem no Nova Campo Grande ficaram temerosos com um cachorro, da raça pitbull, que estava a solta na Avenida Sete, atacando quem passasse pela região. Feroz e descontrolado, o animal também atacou e matou quatro gatos.

Segundo informações divulgadas pela Guarda Civil Metropolitana, profissionais precisaram intervir na situação que tirava o sossego dos moradores desde às 5h.

Uma moradora revelou que uma senhora foi atacada pelo pitbull e precisou buscar atendimento médico em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região. Além disso, o animal atacou outros bichos na rua e quatro gatos foram vítimas da raiva e descontrole do cachorro.

A testemunha explicou também que tentou contato com o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e foi informado em um primeiro momento que uma equipe só poderia atender no dia seguinte. Mas com apoio da Guarda Civil Metropolitana, uma equipe compareceu no local para fazer a detenção e o recolhimento do animal.

A GCM também informou que precisou auxiliar transeuntes na passagem para evitar que fossem atacados. Com auxílio de motocicletas, eles conduziram algumas de um lado para o outro para assegurar a integridade física das pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também