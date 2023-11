Placas de sinalização de trânsito fazem muro de residência desabar no Cidade Jardim

Durante a noite deste domingo (26), o muro de uma residência desabou pelas inúmeras placas de sinalização de trânsito que estavam escoradas nele e assustou vizinhos na região do Cidade Jardim, em Campo Grande. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de plantão como desabamento ou desmoronamento.

No registro policial consta poucas informações, mas há o relato de um vizinho que escutou um forte estrondo e quando saiu para verificar, visualizou a parede caída. Ele acredita que o peso das placas teriam provocado esse desmoronamento.

Pela manhã, o JD1 Notícias esteve no local para conferir a situação e encontrou a Polícia Civil e a Polícia Científica trabalhando para verificar as condições da residência e entender o motivo das placas estarem naquele local.

Segundo soube a reportagem, haviam moradores na residência no momento do incidente, mas que ninguém estava do lado de fora durante a noite, evitando um acidente de maior gravidade.

Não há informações sobre quem seria responsável pelas placas de sinalização, se seria da Agetran (Agência Municipal de Trânsito) ou o Detran (Departamento Estadual de Trânsito). No local, existiam placas com limites de velocidades, orientações e até radares estavam presentes na residência.

As pessoas que moram na residência ao lado, um casal e dois cachorros, ficaram assustados com a situação devido ao forte estrondo. A reportagem soube que nunca havia tido problemas antes, nem mesmo com as chuvas, mas que dessa vez, o muro não suportou o peso das placas escoradas.

A família em questão acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica por temerem ser responsabilizados e terem de arcar com o prejuízo.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também