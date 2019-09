PMA autua paranaense em R$ 323 mil por desmatamento em Aral Moreira

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

Policiais Militares Ambientais de Amambai realizaram fiscalização nas propriedades do município de Aral Moreira - cidade distante cerca de 376 km de Campo Grande -para atender a denúncia em uma fazenda a 20 km da cidade e autuaram na segunda-feira (9) um proprietário rural por desmatamento e por provocar incêndio em áreas de reserva legal e agropastoril.

O infrator de 65 anos, residente em Toledo (PR), foi autuado administrativamente e multado em R$ 24.500,00 pelo desmatamento em área de reserva legal, R$ 170.550,00 pelo incêndio na área protegida por lei, R$ 87.700,00 pelo incêndio em área agropastoril e R$ 40.500,00 pelos danos em área de preservação permanente, totalizando R$ 323.000,00. Ele também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de dois a quatro anos de reclusão.

O incêndio iniciou-se pela pastagem, queimando 87,7 hectares e invadindo em 34,11 hectares de reserva que é protegida por lei. As áreas danificadas atingiram quatro fazendas vizinhas. Na propriedade onde se originou o fogo foi constatado também um desmatamento de 4,85 hectares de área da reserva legal. Todas as áreas danificadas totalizaram 126,6 hectares medidos em GPS pelos policiais. Em meio as cinzas, foi encontrado um animal silvestre da espécie tatu morto pelas chamas.

