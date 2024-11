Polícia Militar de MS é premiado por padrões de qualidade

Através do MS Competitivo, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (PMMS) foi reconhecida com o prêmio “Primeiros Passos para a Excelência”, alinhado ao MEG (Modelo de Excelência em Gestão).



O prêmio “Primeiros Passos para a Excelência” é destinado às instituições que demonstram engajamento na implementação de padrões de qualidade e inovação. Ele simboliza o esforço em integrar práticas de gestão estratégica com foco na eficiência, promovendo impacto positivo na entrega de resultados.

Para o comandante-geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, a conquista do prêmio “Primeiros Passos para a Excelência” representa um marco para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, que reafirma seu compromisso em proteger e servir a sociedade com eficiência, inovação e dedicação. Esse reconhecimento valida os esforços institucionais e também impulsiona a PMMS a continuar trilhando o caminho da excelência.



