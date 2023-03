Polícia prende jovem que furtou mais de R$ 350 mil em joias na Capital

A Polícia Civil através da 7ªDP de Campo Grande, prendeu na manhã desta quarta-feira, um dos integrantes de uma quadrilha, responsável por furtos de joias em diversas regiões da cidade e também por associação criminosa.

Ele estava escondido na casa da mãe, no bairro Jardim Panorama. No momento em que as equipes chegaram no local para cumprir o mandado de prisão, ele tentou fugir, mas foi capturado e encaminhado à delegacia.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, os autores são jovens entre 20 e 25 anos. Os crimes aconteceram no mês de fevereiro deste ano. Foram vários furtos pela cidade, um deles em uma casa na Vila Duque de Caxias, onde os autores chegaram a pegar várias peças de joias, num total avaliado em cerca de R$ 350 mil.

