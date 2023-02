Ponte cede com chuva e caminhonete é engolida por buraco em Campo Grande

A intensa chuva que caiu neste domingo (26), em Campo Grande, provocou o desabamento do pavimento asfáltico da ponte que fica na rua Rivaldi Albert, no Jardim Morenão. O fato aconteceu durante o período noturno.

Uma caminhonete Chevrolet S-10 passava no momento do desabamento, quando foi praticamente engolida pela cratera formada. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Segundo apurado, o Corpo de Bombeiros esteve pelo local realizando o resgate dos passageiros, ficando apenas os danos materiais no veículo.

Nesta segunda-feira (27), o local foi interditado para evitar novos problemas e evitar que as pessoas passassem pelo local.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também