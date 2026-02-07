Menu
Praça Bolívia recebe ação de adoção de cães resgatados no domingo

Animais vítimas de maus-tratos aguardam um novo lar

07 fevereiro 2026 - 13h14Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Prefeitura de Campo Grande realiza neste domingo (8), das 9h às 12h, na Praça Bolívia, a primeira ação de adoção de animais de 2026. Promovida pela Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), a iniciativa marca o início do calendário anual de adoções e reforça o compromisso do município com a proteção e o cuidado dos animais.

Nesta edição, a ação será voltada exclusivamente à adoção de cães resgatados de situações de maus-tratos e que hoje estão sob os cuidados da Superintendência de Bem-Estar Animal. Os animais aguardam a chance de recomeçar em um lar seguro, com atenção, carinho e responsabilidade.

Todos os cães disponíveis passaram por avaliação clínica com médico-veterinário, estão vacinados contra raiva e doenças comuns, microchipados e, na maioria dos casos, já castrados. As medidas garantem mais segurança tanto para os animais quanto para as famílias que optarem pela adoção.

A ação é aberta a toda a população interessada em adotar de forma consciente. A Subea destaca que a adoção é um compromisso de longo prazo e convida a comunidade a conhecer de perto a história dos cães, ajudando a transformar trajetórias de abandono em novas oportunidades de vida.

Serviço
Evento: Adoção de cães resgatados de maus-tratos
Data: sábado (8)
Horário: 9h às 12h
Local: Praça Bolívia
Endereço: Rua das Garças com Aníbal de Mendonça

