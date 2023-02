Precisa castrar seu pet? Prefeitura tem 600 vagas abertas

As vagas para castração de animais foram abertas nesta semana por meio da Unidade de Bem-Estar Animal (UBEA) são vagas para 300 para felinos e 300 para caninos, de tutores que possuem o Número de Identificação Social (NIS).

Segundo informações do médico veterinário responsável, Edvaldo dos Santos Sales, os animais passam por avaliação clínica e, se aptos, são encaminhados às clínicas credenciadas para a castração. As 300 vagas ainda serão divididas entre 150 machos e 150 fêmeas. Além da castração, o animal sai da Unidade vermifugado, vacinado contra a raiva e microchipado.

“O microchip tem o tamanho de um grão de arroz, com aplicação subcutânea e finalidade de registrar as informações desse animal, como doenças e tratamentos e também as informações do tutor caso esse animal se perca, por exemplo”, descreve.

A Ubea disponibiliza senhas distribuídas nos períodos matutino e vespertino e conta com três consultórios, com capacidade de atendimento para até 30 animais, sendo 15 no período da manhã (8h às 10h30) e 15 no período da tarde (13h30 às 16h30).

Os atendimentos ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras.

Os interessados devem comparecer ao local com comprovante de residência, documento com foto e o Número de Identificação.

Serviço

Endereço: Rua Rui Barbosa, 3538 – Centro.

Horário de funcionamento: Administrativo é das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. Atendimentos clínicos serão das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Informações: 67 2020-1397

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também