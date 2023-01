Precisou de médico? Veja a escala nas UPAs e CRSs nesta quarta-feira

A escala de médicos e pediatras nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs), desta quarta-feira (4), em Campo Grande, conta com 54 clínicos gerais e 14 profissionais de atendimento infantil no período da manhã.

Os pediatras estarão atendendo em boa parte da manhã no UPA do Coronel Antonino, no Vila Almeida e também no UPA do Universitário. Já os clínicos gerais atendem em todas as unidades de saúde.

No período da tarde, os números se alteram. Enquanto os médicos gerais cai para 51 nas unidades de saúde, a quantidade de pediatras sobe para 15, mantendo o atendimento em três unidades.

No período noturno, as UPAs da Moreninha, do Jardim Leblon e CRS Nova Bahia e Tiradentes, recebem reforço de mais pediatras, totalizando 28 profissionais, além das já citadas unidades do Coronel Antonino, Universitário e Vila Almeida. O número de clínicos gerais durante a noite sobe para 53.

