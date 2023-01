Prefeita monta "força-tarefa" para atender famílias afetadas pela chuva

Durante ação em comunidades carentes nesta quarta-feira (4), a prefeita Adriane Lopes entregou lonas e junto com equipes de assistência social, atende as famílias mais afetadas pelas chuvas.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), faz o monitoramento das áreas atingidas com o auxílio de 80 câmeras. “As nossas equipes estão apostos desde manhã, aguardando uma trégua da chuva, pois enquanto chove a gente não consegue dimensionar os pontos críticos, agora que parou, estamos com equipes em todas as regiões da cidade, atendendo”, declarou Adriane.

Ela conta que houve ocorrência de locais onde a água subiu um metro dentro das casas. Junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), é feito uma “força-tarefa” para atender as famílias. “As câmeras da Agetran vão mostrando os ponto mais críticos da cidade,e nós vamos mandando as equipes, onde tem mais índices de inundação", declarou a prefeita.

