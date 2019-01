Prefeitura abre processo seletivo para pedreiro, pintor e serralheiro

Nesta quarta-feira (30), serão abertas inscrições para o processo seletivo destinado à contratação, de cinco trabalhadores que reforçarão as equipes próprias de manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). O contrato será válido por um ano e os candidatos devem se inscrever exclusivamente através do site www. campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, na quarta-feira (30) das 10h até 16h do dia 31 (quinta-feira).

Conforme a prefeitura serão contratados um encanador, um pedreiro, um pintor e um serralheiro – com salário de R$ 1500, além de um e técnico em refrigeração, com salário de R$ 2 mil. Será exigido ensino fundamental incompleto – para as vagas de encanador, pedreiro, pintor e serralheiro e fundamental completo para a vaga de técnico em refrigeração. Todos devem ter conhecimento específico na área de atuação.

Os candidatos terão de comprovar experiência profissional e vão ser escolhidos para as provas práticas quem tiver mais tempo de serviço na atividade a que se habilitar. Participarão da prova prática três candidatos melhores colocados (por profissão) na etapa de comprovação de experiência. Durante a avaliação, os candidatos vão executar atividades inerentes à função.

Os avaliadores vão levar em conta a apresentação (asseio, higiene pessoal); a organização do trabalho; o uso correto dos equipamentos e materiais de trabalho e a execução da tarefa proposta.

A data, horário e local de realização da prova estão divulgados em edital específico publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta terça-feira (29).

